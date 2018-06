IMCD koopt Amerikaanse branchegenoot HORN

Gepubliceerd op | Views: 293

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD neemt het Amerikaanse HORN over. Dat bedrijf distribueert ook chemicaliën en richt zich daarbij onder meer op coatings, de bouw, plastic, persoonlijke verzorging, voedsel en dierenverzorging. Volgens IMCD past dat uitstekend bij zijn eigen Amerikaanse activiteiten.

HORN, voorheen E.T. Horn Company, bedient met name het zuiden en westen van de Verenigde Staten. Vorig jaar had het bedrijf uit Californië een omzet van 276 miljoen dollar en een genormaliseerde brutowinst (ebitda) van 12 miljoen dollar.

Financiële details voor de overname maakt IMCD niet bekend. Wel moet de deal nog door toezichthouders worden goedgekeurd.