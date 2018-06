'ING tuigt zakenbank in de VS verder op'

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - ING gaat in de Verenigde Staten bedrijven adviseren bij zaken als financiering en fusies en overnames. Dat is onderdeel van een plan om de Amerikaanse inkomsten van de zakenbank de komende jaren met 50 procent toe te laten nemen. Dat zegt bestuurder Gerald Walker van ING in de Verenigde Staten tegen het Financieele Dagblad.

De bank is inmiddels begonnen met het optuigen van een afdeling die obligaties in dollars uitgeeft, een activiteit die de bank tot nu toe eigenlijk alleen in Europa deed. Daar moeten volgens Walker dus ook adviesdiensten voor bedrijven bijkomen. Hij denkt aan traditioneel corporate-finance-advies en advisering bij fusies en overnames.