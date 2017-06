Gepubliceerd op | Views: 937

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak ging maandagochtend omlaag. Vooral chipbedrijven stonden onder druk. Ook de andere Europese beurzen stonden in de min. De beurshandel staat deze week vooral in het teken van de vergadering van de Amerikaanse centrale bank, die woensdag naar verwachting de rente zal verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent lager op 523,94 punten. De MidKap zakte 1,2 procent tot 805,62 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

De technologiebedrijven stonden onder druk in navolging van de koersverliezen van branchegenoten in Azië en New York. Sterkste daler in de AEX was chipmachinemaker ASML met een min van 3,9 procent. In de MidKap stonden de chipbedrijven ASMI en Besi onderaan met verliezen van meer dan 4 procent.

Vopak

Tankopslagbedrijf Vopak ging aan kop in de AEX met een winst van ruim 1 procent. De middelgrote bedrijven werden aangevoerd door bodemonderzoeker Fugro met een plus van 1,2 procent.

Bij de kleinere fondsen was Probiodrug een positieve uitschieter. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf won bijna 16 procent aan beurswaarde na een ,,bemoedigend" resultaat in zijn onderzoek naar een middel tegen alzheimer.

TMG

Telegraaf Media Groep (TMG) dikte ruim 8 procent aan. Talpa heeft het verzoek bij de Ondernemingskamer om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken bij TMG ingetrokken. Talpa is wel nog steeds van plan om het bod op TMG, van 6,50 euro per aandeel, door te zetten.

Glencore daalde 0,7 procent in Londen. Het mijnbouwbedrijf heeft een bod gedaan van 2,6 miljard dollar op kolenonderdeel Coal & Allied Industries van branchegenoot Rio Tinto. Het bod van Glencore zou 100 miljoen dollar boven de prijs liggen van het Chinese Yancoal.

De euro was 1,1216 dollar waard, tegen 1,1186 dollar bij het slot op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 45,82 dollar. Een vat Brentolie werd 0,1 procent duurder op 48,20 dollar.