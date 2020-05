Zorgen om heropening VS drukken Wall Street in het rood

Wat een kansloos gebeuren is die hele beurs sinds maart toch. Al bijna 2 maanden non-stop stijgen op, zoals het heet, hoop en reactie op de versoepeling van de lock-downs en nu worden de lock-downs inderdaad (in meer of mindere mate) versoepeld en dan is men opeens bezorgt erover. Kansloos dus. Dat er meer infecties zouden komen was al zeker, zo niet in ieder geval zeer aannemelijk. Dat veel landen, waaronder de US daar te snel mee willen zijn, onder aanleiding van president roeptoeter, was ook al duidelijk, dus allemaal niks nieuws. Beurzen smulde er juist pap van. De stijging liep totaal uit balans met de economische realiteit. Enfin, verdere daling zou logisch zijn, maar de beurzen zijn vaak alles behalve logisch, dus ik kijk ook niet raar op als morgen of overmorgen opeens alles weer koek en ei is. Ik geloof dat ik inmiddels sinds maart 9 uit 10 keer de rode futures in de avond gewoon weer groen heb zien zijn 's morgens. Ok, met -2.3% in het rood nu lijkt me dat dit keer minder aannemelijk maar of dit de aanzet is tot een gezonde (grote) stap terug, moet ik eerst nog maar eens zien.