Alle winkels van Retail Estates in Nederland en België zijn open

TERNAT (AFN) - Alle winkels van Retail Estates in Nederland en België zijn weer open dankzij de versoepelingen van de maatregelen tegen Covid-19. Enkel de horecazaken zijn in België en Nederland nog steeds gesloten.

In België moesten winkels tot afgelopen maandag verplicht dicht blijven vanwege de pandemie. In Nederland zijn alle winkels van Retail Estates open gebleven tijdens de volledige periode van de corona-epidemie.

Vorige maand kreeg het winkelvastgoedbedrijf te maken met honderden Belgische huurders die vanwege sluitingen verschuldigde huur opschortten. Retail Estates zet zich nu in om de huurachterstanden, die optellen tot 4,79 miljoen euro in april, op te lossen. De onderneming probeert met de huurders individueel tot een vergelijk te komen voor de hele periode van de sluiting en de heropstart van de gesloten winkel.

107 miljoen euro

Retail Estates sloot zijn gebroken boekjaar, dat eind maart afliep met huuropbrengsten van ruim 107 miljoen euro. De huren voor maart waren grotendeels betaald, meldt het bedrijf. De bezettingsgraad was 97,92 procent. Retail Estates bevestigt daarnaast zijn dividend van 4,40 euro voor het afgelopen jaar.

De verhuurder verwacht verder dat mensen de komende tijd op een andere wijze gaan winkelen, dan voor de virusuitbraak. Shoppen voor de lol zal vervangen worden door gericht winkelen, aldus het beursgenoteerde fonds. Retail Estates vindt dat zijn huurders er beter voor staan dan concurrenten, omdat veel van zijn winkelpanden zich aan de stadsrand of binnen de groene gordel van de woonwijken bevinden. Daar is het wat minder druk. Daarnaast is er veel plek om te parkeren en hoeven mensen niet met het openbaar vervoer te reizen.