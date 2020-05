Boeing raakte in april 108 bestellingen 737 MAX kwijt

Wat is het totaal van bestellingen die nog wel op de planning staan? Misschien is dit maar een fractie? Misschien is dit bijna alles?



Oke... Heb even de tijd genomen om te googlen. 56 vliegtuigen in het eerste kwartaal opgeleverd. Dat is grofweg 220 in het jaar. 56 vliegtuigen is trouwens al 67% minder dan een jaar eerder in het eerste kwartaal.

Oftewel: deze aantallen zijn huge. 516 gecancelde vliegtuigen zijn al meer vliegtuigen dan die Boeing in een goedlopend jaar maakt.