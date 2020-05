Europese beurzen blijven dicht bij huis

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag overwegend met kleine uitslagen de dag uitgegaan. Beleggers verwerkten bedrijfsresultaten, maar hielden de blik ook stevig gericht op de ontwikkelingen op coronagebied. Zowel hoop vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen in verschillende Europese landen als zorgen om een mogelijke nieuwe golf van besmettingen speelde daarbij een rol. Op het Damrak stond Aegon in de schijnwerpers na kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 520,44 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 697,08 punten. Frankfurt ging 0,1 procent omlaag en Parijs verloor 0,4 procent. Londen was een positieve uitschieter en won 0,9 procent.

Aegon (plus 2,6 procent) was een van de sterkste stijgers in de AEX. De verzekeraar wist afgelopen kwartaal de mindere prestaties in de Verenigde Staten ruimschoots te compenseren door betere prestaties in Nederland. De onderliggende winst voor belastingen kwam uit op 366 miljoen euro. Aegon denkt door de coronacrisis zijn beoogde rendement op eigen vermogen van 10 procent dit jaar niet te halen.

ArcelorMittal

ArcelorMittal stond onderaan met een min van 5,5 procent. De staalreus wil 2 miljard dollar ophalen om zijn balans te versterken. Het aandeel had daarnaast te lijden onder tegenvallende resultaten van concurrent ThyssenKrupp. Het Duitse staal- en industrieconcern dook in het afgelopen kwartaal nog dieper in de rode cijfers door de coronacrisis en zakte meer dan 15 procent in Frankfurt.

Biotechnoloog Kiadis Pharma kwam met nieuwe resultaten over zijn K-NK-celtherapie tegen tumoren. Die vielen in goede aarde, het aandeel steeg 2 procent.

Deutsche Post DHL

Deutsche Post DHL dikte 3 procent aan. De Duitse logistiekreus bezorgde in het eerste kwartaal door de pandemie meer pakketjes, maar vervoerde door de lockdownmaatregelen veel minder vracht.

In Londen vielen de resultaten van het Britse telecomconcern Vodafone (plus 8,7 procent) in de smaak bij beleggers. Ryanair steeg 2,6 procent in Dublin. De Ierse luchtvaartmaatschappij wil vanaf 1 juli 40 procent van de vluchten hervatten. Passagiers en cabinepersoneel zullen daarbij mondkapjes gaan dragen.

De euro was 1,0868 dollar waard tegen 1,0809 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,5 procent meer op 25,22 euro. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 29,83 dollar per vat.