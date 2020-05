Hoger begin voor Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 686

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine plussen aan de dag begonnen. Beleggers op Wall Street kijken naar de versoepeling van coronamaatregelen in verschillende landen, maar vrezen voor een nieuwe besmettingsgolf. Daarnaast verwerken ze weer bedrijfsresultaten en cijfers over de Amerikaanse inflatie.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handelen 0,6 procent hoger op 24.356 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,2 procent hoger gezet op 2937 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,1 procent, tot 9204 punten.

Een Chinese ontheffing op importtarieven op bepaalde Amerikaanse producten werd gezien als positief nieuws over de handelsrelatie tussen de twee grootmachten. Die was recent onder druk komen te staan omdat de Amerikaanse president Donald Trump China herhaaldelijk beschuldigde verantwoordelijk te zijn voor de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Tesla

Tesla ging 2,7 procent omhoog. De maker van elektrische auto's heeft de productie in zijn Californische fabriek hervat en ging daarmee in tegen een verbod van de lokale autoriteiten. Topman Elon Musk benadrukte zelf ook aan de lopende band te gaan staan.

Vermogensbeheerder BlackRock (min 5,5 procent) kan ook op aandacht rekenen. Financieel dienstverlener PNC Financial Services wil zijn gehele belang van 22 procent in BlackRock ter waarde van circa 17 miljard dollar gaan verkopen.

De inflatie in de VS is in april afgezwakt naar 0,3 procent op jaarbasis, van 1,5 procent in maart. Dat komt vooral door de fors gedaalde energieprijzen, terwijl de prijzen ook werden beïnvloed door de coronacrisis.