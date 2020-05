'Wall Street gaat licht hoger openen'

Gepubliceerd op | Views: 780

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting licht hoger openen. De blik van beleggers op Wall Street is gericht op de versoepeling van de coronamaatregelen in verschillende landen, met vrees voor een nieuwe besmettingsgolf. Daarnaast verwerkt de markt weer bedrijfsresultaten en cijfers over de Amerikaanse inflatie.

Verder werd bekend dat China ontheffing geeft op importtarieven op verschillende Amerikaanse producten. Dit zorgt voor optimisme over ontspanning in de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten. President Donald Trump zette de betrekkingen met China recent herhaaldelijk op het spel met opmerkingen dat het coronavirus oorspronkelijk uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan komt, waar het virus voor het eerst uitbrak. China heeft die beschuldigingen ontkend.

Tesla heeft zijn personeel in Californië laten weten dat medewerkers weer aan het werk kunnen. Daarmee gaat de maker van elektrische auto's in tegen een besluit van de lokale autoriteiten dat Tesla's grote fabriek in Fremont in verband met de corona-uitbraak nog niet heropgestart mag worden. Topman Elon Musk benadrukte zelf ook aan de lopende band te gaan staan.

BlackRock

Vermogensbeheerder BlackRock kan ook op aandacht rekenen. Financieel dienstverlener PNC Financial Services wil zijn gehele belang van 22 procent in BlackRock ter waarde van circa 17 miljard dollar gaan verkopen.

Aan het cijferfront is er belangstelling voor onder meer de fabrikant van gereedschap en compressoren Ingersoll Rand, stroomleverancier Duke Energy, autoverhuurbedrijf Hertz en de kweker van cannabis voor medisch gebruik Tilray.

Lyft

Verder maakte taxi-app en Uber-concurrent Lyft bekend voor 650 miljoen dollar aan converteerbare obligaties te willen plaatsen.

De inflatie in de VS is in april afgezwakt naar 0,3 procent op jaarbasis, van 1,5 procent in maart. Dat komt vooral door de fors gedaalde energieprijzen, terwijl de prijzen ook werden beïnvloed door de coronacrisis omdat de vraag naar bepaalde producten en diensten daalde en daardoor dus de prijzen werden gedrukt. Op maandbasis ging de inflatie met 0,8 procent omlaag.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,5 procent lager op 24.221,99 punten. De bredere S&P 500 steeg een fractie tot 2930,19 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 9192,34 punten.