Inflatie VS zwakt fors af door lagere energieprijs en corona

WASHINGTON (AFN/RTR) - De inflatie in de Verenigde Staten is in april afgezwakt naar 0,3 procent op jaarbasis, van 1,5 procent in maart. De inflatie in 's werelds grootste economie kwam vooral onder druk te staan van de lagere energiekosten vanwege de scherp lagere olieprijzen. Ook de coronacrisis speelt een rol bij de gedaalde inflatie.

Economen hadden in doorsnee op een inflatie van 0,4 procent gerekend. De zogeheten kerninflatie, exclusief de schommelende prijzen van energie en voedingsmiddelen, kwam uit op 1,4 procent tegen 2,1 procent een maand eerder. Op maandbasis gingen de Amerikaanse consumentenprijzen met 0,8 procent omlaag.

Door de coronacrisis en de maatregelen om de uitbraak tegen te gaan staat de vraag naar bepaalde diensten en goederen onder druk, wat weer zorgt voor zwakkere prijzen.