Franse economie herstelt langzaam na versoepelingen lockdown

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse economie herstelt met een traag tempo na de eerste versoepelingen van de beperkingen om het coronavirus in te dammen. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Franse centrale bank.

De weggevallen economische activiteit vanwege de coronacrisis bedroeg vorige maand 27 procent. Dat is slechts een marginale verbetering ten opzichte van een maand eerder, toen de maatstaf op 32 procent stond. Het betere cijfer komt doordat meerdere bedrijven weer begonnen te produceren nadat hun fabrieken tijdens de piek van de virusuitbraak op slot gingen.

Volgens de centrale bank zal de economische activiteit in mei nog steeds aanzienlijk lager liggen dan normaal. De ambitie is om de maatstaf voor verloren activiteit terug te brengen met nog eens 10 procentpunten, aldus het hoofd van de Franse centrale bank François Villeroy de Galhau. De twee maanden van de lockdown kostten de Franse economie zo'n 6 procent van de jaarlijkse economische groei.

In de Franse politiek klinken eveneens veel waarschuwingen dat het herstel van de economie veel tijd in beslag zal nemen. De lockdown heeft permanente schade achtergelaten, zoals bedrijven die kopje onder gingen en de stijging in het aantal werklozen.