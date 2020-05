Winst Saudi Aramco met kwart gedaald door gekelderde olieprijs

Gepubliceerd op | Views: 542

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - De winst van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco is in het eerste kwartaal met een kwart gedaald vergeleken met een jaar eerder, vanwege de prijzenoorlog op de oliemarkt en de impact van de coronacrisis op de olieprijzen. De winst bedroeg omgerekend 15,8 miljard euro.

Saudi-Arabië was eerder dit jaar in een prijzenoorlog verwikkeld met Rusland. Deze strijd is inmiddels bijgelegd. Daarnaast kwam de olieprijs zwaar onder druk te staan door de virusuitbraak omdat daardoor veel minder vraag naar olie is.

Saudi Aramco keert een dividend over het afgelopen kwartaal van bijna 18,8 miljard dollar uit. Voor het gehele jaar heeft het olieconcern een dividend beloofd van 75 miljard dollar. In maart kondigde Saudi Aramco al aan zijn kapitaalinvesteringen dit jaar te verlagen om het dividend te beschermen.

Het staatsbedrijf kreeg in december vorig jaar een notering aan de beurs van Riyad. De beurswaarde is gedaald van een piek van ruim 2 biljoen dollar naar ongeveer 1,6 biljoen dollar nu.