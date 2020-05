'Nieuwe topman Aegon wacht monsterklus'

12/05/2020 10:32:53

Beursblik: Aegon blijft een vraagteken



(ABM FN-Dow Jones) Aegon gaf veel nuttige informatie in zijn update over het eerste kwartaal, maar de zorgen over het dividend blijven, omdat de gevolgen van de coronacrisis voor de Amerikaanse tak van de verzekeraar nog niet zichtbaar zijn. Dat stelde ING dinsdag in een rapport.



De solvabiliteit in de VS daalde in het eerste kwartaal fors van 470 tot 376 procent, maar heeft zich in april weer wat hersteld, merkte ING op. Het dividend is normaal gesproken niet in gevaar zo lang het percentage boven 350 procent blijft, zei CFO Matt Rider van Aegon dinsdag in een toelichting op de kwartaalupdate.



De sterke toename van de solvabiliteit van de Nederlandse verzekeraar in het eerste kwartaal lijkt weer deels verdampt in het tweede kwartaal. Aegon meldde dat de solvabiliteit van de groep eind april weer tussen 190 en 200 procent zat, na de stijging tot 208 procent per eind maart.



Het wachten is op de impact van de economische klap in de VS op de ratings van obligaties en daadwerkelijke verliezen op kredieten aan bedrijven die failliet gaan. Een ander punt is de verhoogde sterfte in de VS in het eerste kwartaal, met name in maart, die de onderliggende winst met 62 miljoen euro liet dalen. In hoeverre dit gerelateerd is aan het coronavirus is onzeker.



Al met al beoordeelt analist Albert Ploegh de update van Aegon als neutraal voor de koers.



ING heeft een koopadvies en koersdoel van 5,00 euro. Het aandeel Aegon stond dinsdag 1,6 hoger op 2,22 euro.



Door: ABM Financial News.