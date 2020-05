Coronavirus bezorgt Allianz lagere winst

Gepubliceerd op | Views: 39

MÜNCHEN (AFN/RTR) - Verzekeraar Allianz heeft in het eerste kwartaal een lagere winst in de boeken gezet. Het Duitse concern heeft evenals branchegenoten te lijden onder de coronacrisis. De pandemie zorgt aan de ene kant voor hogere claims door gecancelde evenementen en andere problemen waar bedrijven mee kampen. Tegelijkertijd sluiten consumenten minder reis- of autoverzekeringen af.

De nettowinst van Allianz daalde tot 1,4 miljard euro, 29 procent minder dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Volgens topman Giulio Terzariol zorgde het nieuwe coronavirus vooral voor slechtere resultaten bij de divisie voor schadeverzekeringen. Hier pakte de verhouding tussen premies en uitkeringen minder gunstig uit dan een jaar eerder.

Allianz zag ook het totale beheerde vermogen voor externe partijen slinken. Dat kwam deels doordat al deze bezittingen door onrust op de financiële markten minder waard werden. Ook trokken klanten per saldo 46,4 miljard euro aan beleggingen terug.