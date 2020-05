'Aegon in focus op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 3.887 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag lager te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met verliezen te beginnen. Naast de bedrijfsresultaten blijft de blik gericht op de effecten van de versoepeling van de coronamaatregelen in verschillende Europese landen. De vrees voor een nieuwe besmettingsgolf zorgt daarbij voor terughoudendheid. Op het Damrak opende verzekeraar Aegon de boeken.

De spanningen op het handelsvlak tussen China en de Verenigde Staten lijken ook weer op te lopen. De Amerikaanse president Donald Trump liet weten er weinig voor te voelen om opnieuw met de Chinezen te onderhandelen over de eerder gesloten handelsdeal tussen beide landen. Belangrijke Chinese adviseurs zouden hebben aangedrongen op nieuwe onderhandelingen met de Amerikanen om voor China betere voorwaarden af te dwingen.

Verzekeraar Aegon verwacht dit jaar niet af te zullen sluiten met zijn beoogde rendement op eigen vermogen van 10 procent. Door de coronacrisis is het volgens de onderneming niet goed mogelijk een inschatting te kunnen geven over de middellange termijndoelen. Aegon sloot het eerste kwartaal af met een rendement van 7 procent. De onderliggende winst voor belastingen kwam uit op 366 miljoen euro. Dat was minder dan de 449 miljoen euro waar kenners rekening mee hadden gehouden.

Groter nettoverlies

Ease2pay maakte vorig jaar verdere groei door, maar leed wel een groter nettoverlies. De betaaldienstverlener stelde de publicatie van zijn jaarverslag onlangs uit vanwege de coronacrisis. Het bedrijf heeft ook al aangegeven dat de gevolgen van de virusuitbraak een impact zullen hebben op de prognoses en de bereidheid van externe partijen om de onderneming te financieren.

In Frankfurt kwam ThyssenKrupp met cijfers. Het Duitse staal- en industrieconcern is in het afgelopen kwartaal nog dieper in de rode cijfers beland onder druk van de coronacrisis. Thyssenkrupp had vooral te maken met de malaise in de auto-industrie, zijn belangrijkste afzetmarkt.

Maandag

De Europese beurzen sloten maandag overwegend lager. De AEX-index verloor 0,1 procent tot 520,33 punten en de MidKap daalde 1,3 procent tot 703,71 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,3 procent. Londen won 0,1 procent. Wall Street eindigde gemengd. De Dow-Jonesindex zakte 0,5 procent tot 24.221,99 punten. De bredere S&P 500 steeg een fractie en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent.

De euro was 1,0807 dollar waard tegen 1,0809 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 24,46 euro. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 29,85 dollar per vat.