Vrees nieuwe coronagolf drukt Nikkei

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag licht lager gesloten. Ook de meeste andere beurzen in de Aziatische regio gingen omlaag. Beleggers bleven voorzichtig door de zorgen over een nieuwe coronagolf als gevolg van de versoepeling van de lockdownmaatregelen in veel landen. Berichten over hernieuwde handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten zorgden eveneens voor terughoudendheid. Peking wil naar verluidt opnieuw onderhandelen over de eerder afgesloten handelsdeal met Washington, maar de Amerikaanse president Donald Trump ziet dat niet zitten.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,1 procent in de min op 20.366,48 punten. Een dag eerder bereikte de hoofdindex nog het hoogste niveau in twee maanden. De uitlatingen van de gouverneur van de Japanse centrale bank Haruhiko Kuroda, die liet weten alles te zullen doen om de economische pijn van de coronacrisis te verzachten, boden enige steun aan de handel. Ook koerswinsten onder de Japanse chipbedrijven hielden het verlies van de index beperkt.

Toyota zakte 2 procent. De Japanse automaker wordt hard geraakt door de coronacrisis en verwacht een daling van de operationele winst van 80 procent in het huidige boekjaar, dat loopt dat maart 2021. Dat is het slechtste resultaat in negen jaar. De Japanse bierbrouwer Asahi Group daalde 0,7 procent. De eigenaar van onder meer Grolsch verkoopt minder bier als gevolg van de virusuitbraak en schrapte zijn verwachtingen voor dit jaar. Ook lijkt het bedrijf zijn dividendbeleid te willen wijzigen.

In Hongkong raakte de Hang Seng-index tussentijds 1,4 procent kwijt en de hoofdindex in Shanghai daalde 0,2 procent na tegenvallende Chinese inflatiecijfers. De afgelopen dagen nam de angst voor een nieuwe besmettingsgolf in China toe nadat er nieuwe gevallen opdoken, onder meer in de stad Wuhan. Dinsdag werden er echter geen nieuwe binnenlandse besmettingen gemeld. De Kospi in Seoul bleef vrijwel vlak en de All Ordinaries in Sydney leverde 1,1 procent in.