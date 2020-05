Coronacrisis raakt resultaten Toyota hard

Gepubliceerd op | Views: 437 | Onderwerpen: autoindustrie

TOKIO (AFN/DPA/RTR) - Het Japanse autoconcern Toyota Motor wordt flink geraakt in zijn financiële prestaties door de coronacrisis. In het afgelopen kwartaal kelderde de winst en het bedrijf voorspelt voor het lopende boekjaar het laagste resultaat in jaren.

De nettowinst in het eind maart afgelopen kwartaal zakte op jaarbasis met ruim 86 procent tot 63 miljard yen, omgerekend 543 miljoen euro. De omzet daalde met meer dan 8 procent tot 7,1 biljoen yen. Vanwege de coronacrisis worden veel minder auto's verkocht en werden fabrieken van Toyota stilgelegd.

Toyota verwacht voor het lopende gebroken boekjaar tot eind maart een daling van de operationele winst tot het laagste niveau in negen jaar. Het concern rekent op een verkoop van circa 8,9 miljoen voertuigen, tegen bijna 10,5 miljoen afgelopen jaar.