Meer bedrijven failliet in april

Relatief gezien werden er in april de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.Week 18: 63 faillissementenHet aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in week 18 (27 april tot en met 1 mei) kwam uit op 63. Dat waren er 35 minderdan in week 17 (20 tot en met 25 april). Daarnaast gingen er 15 eenmanszaken failliet in week 18, 1 meer dan in week 17Op zich meevallende cijfers .