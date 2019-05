Bayer laat Monsanto-praktijken onderzoeken

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: biotechnologie

LEVERKUSEN (AFN) - Chemiereus Bayer laat onderzoeken of het door het Duitse bedrijf overgenomen Monsanto regels heeft overtreden. De Amerikaanse onderneming kwam de afgelopen dagen in Frankrijk in opspraak omdat het lijsten van vriendelijke en kritische belanghebbenden had opgesteld.

Bayer heeft een advocatenkantoor ingehuurd om die praktijken te onderzoeken. Ook hebben de Duitsers hun medewerking toegezegd aan de Franse aanklagers die ook een onderzoek hebben ingesteld.

Bayer zegt na een eerste onderzoek te begrijpen dat de lijsten van Monsanto tot onbegrip en kritiek hebben geleid. Desondanks stelt de chemiereus dat er geen aanwijzingen zijn dat Monsanto de wet heeft overtreden.

Bovendien heeft Bayer zijn verontschuldigingen aangeboden. ,,Dit is niet de manier waarop we de dialoog aan willen gaan met de maatschappij en belanghebbenden.''