'Unilever wil huidverzorgingsmerk kopen'

Gepubliceerd op | Views: 422

ROTTERDAM (AFN) - Consumentengoederenmaker Unilever wil het Amerikaanse huidverzorgingsmerk Drunk Elephant kopen. Dat schrijft de Britse krant The Sunday Telegraph zonder duidelijk te maken waar het zijn informatie vandaan haalt. Unilever zou 1 miljard dollar neer willen tellen voor het bedrijf.

Drunk Elephant werd in 2012 opgericht in Texas en maakt huidverzorgingsproducten met alleen maar natuurlijke en niet-giftige ingrediënten. Het bedrijf heeft in januari banken in de arm genomen om een verkoop te onderzoeken, schreef de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal eerder.