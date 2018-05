Voorlopig blijf ik zelf de financieele topman van mijn recykliabedrijf.

Het beursje deed het van de week ook wel aardig bij mij,de aex schreef+1,2%,zelf kwam ik uit op 2,2% en dat had nog heel wat meer kunnen zijn,als ik weer heel wat zwaarder in mijn oude lievelingetjes was gestapt;de metalen,die deden het schitterend van de week.

Die chippies hebben er heel weinig zin in,in japan trokken ze gisteren de kar,maar bij ons was het kommer en kwel.

Bij ing zette de traditie zich ook weer voort,bijna altijd komen ze met schitterende cijfers,maar op 1 zwak puntje worden ze genadeloos afgerekend,het zelfde verhaal als bij besi.

Vandaag lekker tuinen,vanavond,heerlijk gaan genieten van het zingen,van die aloude mooie psalmen,op de wonderschone bovenstem,heerlijk een prachtig accoord vormen,met een stampvolle kathedraal!!

Morgen,naast zang,ons verrijken aan het kostbare Woord!!

Maandag kijken of het toch niet wijs is,om nog meer richting de metalen op te schuiven,bij Dalm doet rvs( aperam) het prima,Sjaloom!!!