'Ingenieur Tesla op kritiek moment weg'

Gepubliceerd op | Views: 469

NEW YORK (AFN) - Een topingenieur van elektrische autobouwer Tesla, die toeziet op de ontwikkeling van de voertuigen, heeft op een opvallend moment verlof opgenomen. Het bedrijf van Elon Musk heeft al enige tijd te kampen met flinke productieproblemen bij zijn belangrijke Model 3 en kenners maken zich inmiddels hardop zorgen over de toekomst van de onderneming.

Volgens Tesla heeft 'senior vice president of engineering' Doug Field een tijdje vrij genomen om ,,op te laden en tijd door te brengen met zijn familie'', aldus een woordvoerder van Tesla. Hij is niet vertrokken bij de onderneming. Het bedrijf wil niet zeggen wanneer hij terugkeert en Field is niet bereikbaar voor commentaar.

Field werkt sinds 2013 voor Tesla, waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van nieuwe wagens zoals het type Model 3. De productiedoelen voor dat voertuig worden echter niet gehaald. Recent nam Musk als topman al productieverantwoordelijkheden van Field over.

In het eerste kwartaal van het jaar produceerde Tesla 9766 Model 3-auto's. Dat waren er een kwartaal eerder 2425 bij een doelstelling van 5000. Dat doel was overigens al stevig bijgesteld. Bij de onthulling van het model zei Musk nog dat er eind 2017 circa 20.000 Model 3s van de band zouden rollen, per maand.