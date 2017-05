'Rustige opening voor Wall Street '

Gepubliceerd op | Views: 251

NEW YORK (AFN) - De aandelen beurzen in New York openen vrijdag naar verwachting zonder grote uitslagen. Beleggers verwerken diverse cijfers over de Amerikaanse economie, waaronder updates over de inflatie en de winkelverkopen.

Volgens de Amerikaanse overheid is de inflatie in april uitgekomen op 2,2 procent op jaarbasis. Dat komt neer op een kleine afzwakking ten opzichte van maart en ligt ook iets lager dan de consensus onder economen.

De detailhandel in de Verenigde Staten zag zijn verkopen vorige maand met 0,4 procent toenemen. Ook dat cijfer kwam iets lager uit dan analisten gemiddeld hadden voorzien, al is het cijfer van een maand eerder wel wat bijgesteld. Kort na de openingsbel volgen nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse bedrijfsvoorraden en een schatting door de Universiteit van Michigan van het consumentenvertrouwen.

JC Penney

Aan het bedrijvenfront is er onder meer aandacht voor JC Penney. De warenhuisketen heeft zijn verkopen de afgelopen tijd sterker zien afnemen dan waar in de markt rekening mee werd gehouden.

Ook telecombedrijven Sprint en T-Mobile US staan in de belangstelling. Volgens ingewijden voeren de twee gesprekken over een fusie. Ook het Japanse Softbank, de grootste aandeelhouder van Sprint, is zou betrokken zijn bij de onderhandelingen, die zich overigens nog in een pril stadium bevinden. Door te combineren zouden Sprint en T-Mobile US beter de concurrentie aan kunnen gaan met marktleiders Verizon en AT&T.

Tidewater

Tidewater wacht waarschijnlijk een flinke koersval. Het gaat al een tijdje slecht met de oliedienstverlener en nu heeft het bedrijf aangegeven dat het volgende week waarschijnlijk faillissement zal moeten aanvragen, als onderdeel van een herstructureringsplan.

De graadmeters op Wall Street gingen donderdag nog met kleine verliezen de handel uit. Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, maakte een opvallende duikeling na tegenvallende kwartaalcijfers. Verder gingen onder meer diverse retailers onderuit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 20.919,42 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2394,44 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde eveneens 0,2 procent kwijt, op 6115,96 punten.