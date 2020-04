Nog altijd geen definitief olie-akkoord

Ook al komt het goed het is en blijft natuurlijk een non event. Wat maakt het nou daadwerkelijk uit hoeveel ze wel of niet produceren als er toch geen vraag is naar olie.

Stel dat ze zeggen dat ze veel meer gaan oppompen waar laten ze dat en aan woe gaan ze dat verkopen?

Nee ondanks alles zie ik hier niets positiefs gebeuren behalve dat er minder ruzie is tussen de grote landen.

Wat maakt het nou uiteindelijk uit wat mexico doet.

Het lijkt met alsof ze een zondebok zoeken om alles te laten klappen.

En daarnaast os er natuurlijk een land waar amerika geen invloed op heeft en dat is mexico.

En die zullen natuurlijk door of rusland of sa gesteund worden.

Amerika staat erbij en kijkt ernaar en kan niets doen.

Mexico zal dat zeggen eerst de muur weg of zoiets.

Nee gaat heel moeilijk worden en ook al is er een deal dan nog is en blijft het wegvallen van de vraag het grootste probleem. Volgens mij zijn de afspraken voor 2 maanden.

Er wordt al gesproken dat het coronavirus nog wel enkele maanden lees 4/5 onder ons blijft.