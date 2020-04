Gepubliceerd op | Views: 845 | Onderwerpen: Frankrijk, luchtvaart

AMSTERDAM (AFN/RTR) - De Franse staat zou bereid zijn om voor 75 procent garant te staan bij leningen aan luchtvaartcombinatie Air France-KLM, die door de coronacrisis in zwaar weer terecht is gekomen. Voor potentiële kredietverstrekkers is dat percentage te laag, waarmee onderhandelingen over kredieten langer duren dan verwacht, schrijft de Franse krant Les Echos.

De Franse garantiestelling is lager dan de backup van 90 procent door Nederland. De onderhandelingen die momenteel worden gevoerd gaan over overbruggingskredieten voor een periode van 1 tot 1,5 jaar.

Air France-KLM kwam eerder, net als vele sectorgenoten, met het verzoek voor overheidssteun. Zonder hulp is het bedrijf mogelijk binnen enkele maanden, zo niet weken door z'n geld heen. Circa 90 procent van de vloot blijft door de problemen aan de grond.

6 miljard euro

Naar verluidt wordt gesproken over 6 miljard euro aan door de staat gegarandeerde leningen. Daarvan is 4 miljard euro voor rekening van Air France, met Franse garanties. Nederland zou voor 2 miljard euro voor KLM garant willen staan.

De Franse minister regering zei eerder dat Air France-KLM koste wat het kost moet worden behouden. Volgens de krant heeft AF-KLM-baas Ben Smith er in Parijs op aangedrongen om de Franse garantiestelling naar 90 procent te verhogen.