LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) overweegt een verlaging van de kredietwaardigheid van Deutsche Bank. S&P heeft het financiële concern op een zogeheten CreditWatch Negative gezet. Voorlopig blijft de langetermijnrating nog gehandhaafd op A-. Naar verwachting zal er in mei een daadwerkelijk oordeel worden geveld.

Deutsche Bank verving afgelopen zondag zijn topman. Christian Sewing nam met onmiddellijke ingang het stokje over van John Cryan. Cryans positie stond al enige tijd onder druk door de zwakke prestaties van de grootste bank van Duitsland. Sewing is de derde topman van Deutsche Bank in een periode van zes jaar. S&P stelt dat de machtswisseling mogelijk ook een wijziging van de strategie met zich mee zal brengen.