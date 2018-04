Wall Street hoger na minder felle toon Trump

Gepubliceerd op | Views: 319 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden donderdag tijdens de middaghandel in New York op winst. Beleggers reageerden opgelucht nadat president Donald Trump minder agressieve taal bezemde ten aanzien van Syrië. Daardoor ebde de dreiging van een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrië weer wat weg.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,1 procent hoger op 24.451 punten. De brede S&P 500-index won 0,7 procent tot 2660 punten. Schermenbeurs Nasdaq steeg 0,9 procent naar 7129 punten.

Trump zei woensdag nog in een tweet dat Rusland zich klaar moest maken voor raketten richting de Russische bondgenoot Syrië. Donderdag krabbelde hij wat terug met de opmerking dat dat hij nooit had gezegd wanneer die aanval op Syrië dan zou worden uitgevoerd. ,,Het kan zeer binnenkort gebeuren of helemaal niet binnenkort'', aldus de president.

Breed front

Aandelen gingen over een breed front omhoog. De Dow werd aangevoerd door techbedrijf Intel dat bijna 4 procent won. Ook chemiereus DowDuPont, vliegtuigbouwer Boeing en de bank JPMorgan waren erg in trek, met plussen tot een kleine 3 procent.

Walt Disney (min 0,8 procent) was een van de weinige verliezers in de index met dertig toonaangevende fondsen. Disney moet van de Britse toezichthouder een bod uitbrengen op het Britse mediabedrijf Sky als Disney slaagt in een overname van het grootste deel van 21st Century Fox.

Beleggers verwerkten verder kwartaalresultaten van onder meer Delta Air Lines. De luchtvaartmaatschappij zag de omzet in het eerste kwartaal flink groeien en kreeg er op de beurs een kleine 2 procent bij.

Tegenvallend

Interieurwinkelketen Bed, Bath & Beyond kreeg een tik en zakte ruim 19 procent, na tegenvallende cijfers en verlaging van de koersdoelen door analisten. Vermogensbeheerder BlackRock en drogisterijketen Rite Aid kwamen ook met resultaten naar buiten en stonden elk rond de 2 procent hoger.

Tesla leverde 1 procent in. De autobouwer heeft zich formeel teruggetrokken uit een onderzoek naar het ongeluk met een Tesla Model X waarbij vorige maand in de Californische plaats Mountain View de bestuurder om het leven kwam. Onofficieel blijft Tesla wel zijn medewerking verlenen.

De euro was 1,2332 dollar waard, tegen 1,2315 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 66,91 dollar en Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 71,88 dollar per vat.