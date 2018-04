Omzetgroei voor cosmeticaproducent L'Oréal

Gepubliceerd op | Views: 219

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse cosmeticaproducent L'Oréal heeft de omzet in het eerste kwartaal flink zien groeien. Dat kwam onder meer door een sterkere vraag uit China. Ook concurrent LVMH had baat bij de goede economische omstandigheden in het Aziatische land, zo bleek eerder al.

De kwartaalopbrengsten stegen op vergelijkbare basis met bijna 7 procent. Analisten rekenden in doorsnee op een groei van 5,5 procent. L'Oréal is de grootste producent van cosmetica ter wereld, met een portefeuille van meer dan 30 merken.

Online groeiden de verkopen met meer dan een derde, zo stelde L'Oréal in een verklaring.