Huuropbrengsten Groothandelsgebouwen omhoog

Gepubliceerd op | Views: 143

ROTTERDAM (AFN) - Groothandelsgebouwen heeft de huuropbrengsten in het eerste kwartaal flink zien groeien ten opzichte van een jaar eerder. Dat maakte de beursgenoteerde uitbater van het Groot Handelsgebouw donderdag bekend.

De huuropbrengsten dikten met 13,5 procent aan tot bijna 3,7 miljoen euro. Dat kwam onder meer door een hogere bezetting van het gebouw en hogere parkeeropbrengsten.

De bezetting van het Groot Handelsgebouw bedroeg ultimo maart 86,4 procent. Op basis van de in het eerste kwartaal 2018 gerealiseerde verhuurtransacties zal de bezetting van het gebouw ultimo juni circa 90 procent bedragen.

Groothandelsgebouwen blijft bij de verwachting dat de huuropbrengsten dit jaar licht zullen groeien en de bezetting verder zal stijgen. Het overleg met HighBrook over een afwijkende transactiestructuur is verder nog niet afgerond, momenteel praat de onderneming hier met de Belastingdienst over. Groothandelsgebouwen verwacht zodra dit overleg is afgerond daarvan ,,nadere mededelingen'' te kunnen doen.