'Elliott zet voet tussen de deur bij Micro Focus'

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De activistische investeerder Elliott heeft naar verluidt een belang genomen in het Britse software- en IT-bedrijf Micro Focus. Volgens ingewijden aan persbureau Bloomberg zou het hedgefonds zo willen aandringen op veranderingen bij die onderneming.

Het is niet duidelijk hoe groot het belang is van Elliott is en wat de belegger precies wil. Micro Focus ging onlangs flink onderuit op de beurs na een omzetwaarschuwing en het vertrek van de bestuursvoorzitter.