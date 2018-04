Gepubliceerd op | Views: 1.627 | Onderwerpen: Donald Trump

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen donderdag naar verwachting met winsten openen. De dreiging van een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrië ebde weer wat weg. President Donald Trump liet zich wat minder agressief uit over een eventuele aanval na de oorlogstaal een dag eerder. Beleggers verwerken verder kwartaalresultaten van bedrijven als Delta Air Lines en BlackRock.

Trump zei woensdag in een tweet dat Rusland zich klaar moet maken voor raketten richting de Russische bondgenoot Syrië. Een dag later voegde hij daar aan toe nooit te hebben gezegd wanneer een aanval op Syrië zal worden uitgevoerd. Dat hield hij in het midden. ,,Het kan zeer binnenkort gebeuren of helemaal niet binnenkort'', zo meldde hij.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines zag de omzet in het eerste kwartaal flink groeien. Dat kwam onder meer door het vervoer van meer passagiers en hogere ticketprijzen. Wel viel de winst iets lager uit.

Disney

Interieurwinkelketen Bed, Bath & Beyond lijkt fors lager te gaan openen na tegenvallende cijfers en verlaging van de koersdoelen door analisten. Vermogensbeheerder BlackRock en drogisterijketen Rite Aid kwamen ook met cijfers.

Verder staat entertainmentconcern Walt Disney in de belangstelling. Disney moet van de Britse toezichthouder een bod uitbrengen op het Britse mediabedrijf Sky als Disney slaagt in een overname van het grootste deel van 21st Century Fox.

Rechter

Daarnaast weet JPMorgan de aandacht op zich gericht. Een klant van de bank is naar de rechter gestapt wegens de in zijn ogen exorbitante kosten die hij moest betalen bij het kopen van bitcoins en andere cryptovaluta's met zijn creditcard. Mogelijk kunnen andere klanten van de bank zich bij de zaak aansluiten.

Voorbeurs werden ook nog de wekelijkse cijfers over de uitkeringsaanvragen gepubliceerd, net als informatie over de Amerikaanse import- en expertprijzen.

De aandelenbeurzen op Wall Street sloten woensdag met verliezen. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent lager op 24.189,45 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,6 procent tot 2642,19 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 7069,03 punten.