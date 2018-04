AH mag toeslagen niet afbouwen

Gepubliceerd op | Views: 702

ZAANDAM (AFN) - Albert Heijn mag toeslagen voor werknemers van overgenomen franchisebedrijven niet afbouwen. Dat oordeelde de kantonrechter in Zaanstad in een rechtszaak die FNV had aangespannen tegen de supermarktketen.

Albert Heijn koopt regelmatig supermarkten van franchisenemers, inclusief personeel. Omdat deze 'nieuwe' medewerkers soms meer verdienen dan de cao van hun collega's, zet Albert Heijn dat overschot om in een persoonlijke toeslag. Bij iedere loonsverhoging volgens de cao, trekt de keten een bedrag van die toeslag af.

Die werkwijze, ook wel mandjesvergelijking genoemd, is volgens de kantonrechter in strijd met Europese wetgeving en wordt daarom verboden. Toch worden niet alle eisen van FNV ingewilligd. De vakbond wilde dat Albert Heijn alle werknemers die sinds 2011 te maken hebben gehad met mandjesvergelijking de achterstallige toeslagen alsnog uitbetaalt. De rechter stemde daar niet mee in, omdat de omstandigheden per personeelslid te veel verschilden voor zo'n collectieve vordering.