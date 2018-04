Winst nog altijd hoger als kosten en dat zal wel zo blijven. Komt daar de randstad even goed mee weg. Groningen kan als de bureaucraten (CVW, NCG, Politici en duizenden andere meetvreters van de schadedepot zo meteen vertrokken zijn in rustte keren. De puinhoop blijft. en de meeste Groningen hebben nog geen begin van herstel of versteviging gezien. Lullen dat kunnen de juristen en super afhankelijke ingenieursbureaus zoals Arcadis en Arub en de andere boefjes die voor hun broodwoning afhankelijk zijn van Shell en kornuiten. Tjonge, tjonge afbouwen tot 2030. Vroeger zat er maar tot 2025 gas. en het laatste restje was nauwelijks nog rendabel om de grond uit te halen. Kamp Shell en de gehele politiek heeft het heerlijk al zes jaar weten te rekken en daar gaan ze in dit nieuw hoofdstuk nog even mee door.. Dank u.