120 miljoen aan gunstige leningen voor MKB

BRUSSEL (AFN) - Rond de 85 Nederlandse MKB-ondernemingen kunnen rekenen op in totaal 120 miljoen euro aan leningen met gunstige voorwaarden. De bedrijven kunnen het geld in innovaties steken of het gebruiken om uit te breiden en hun kapitaalstroom te verbeteren.

Het Europese Investeringsfonds heeft hierover een akkoord getekend met Aegon Asset Management, dat het geld samen met het zogeheten ALF-fonds gaat verstrekken. De zogenoemde achtergestelde leningen hoeven pas te worden terugbetaald als andere schulden zijn afgelost.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is blij dat MKB-ondernemingen makkelijker toegang krijgen tot financiering. ,,Zij kunnen bijvoorbeeld investeren in een nieuwe productielijn, moderne apparatuur of expansie in het buitenland. Dat is een cruciale motor voor verdere groei voor de bedrijven en voor de economische groei in het algemeen.’’