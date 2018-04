Disney moet bod doen op Sky na Fox-deal

Gepubliceerd op | Views: 221

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse entertainmentconcern Walt Disney moet een bod uitbrengen op het Britse mediabedrijf Sky als Disney slaagt in een overname van het grootste deel van 21st Century Fox. Dat heeft de Britse overnametoezichthouder bepaald.

Disney wil voor ruim 52 miljard dollar de studio- en televisieproductietak van 21st Century Fox overnemen. Als die deal slaagt krijgt Disney ook het belang van 39 procent in Sky van Fox in handen. Fox deed in 2016 een voorstel om de rest van Sky in te lijven. Het Britse overnamepanel heeft nu besloten dat als Disney slaagt in de deal met Fox, het bedrijf vervolgens een verplicht bod moet uitbrengen op de rest van de aandelen Sky ter waarde van 10,75 pond per aandeel. Dat komt overeen met het eerdere bod van Fox.

In de Britse politiek zijn er zorgen over een volledige overname van Sky door Fox, het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch omdat hij dan mogelijk teveel invloed krijgt in het Britse medialandschap. Murdoch is ook eigenaar van verschillende kranten in Groot-Brittannië. Overigens ligt ook kabelreus Comcast op de loer voor een overname van heel Sky.