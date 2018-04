IAG bekijkt mogelijke overname Norwegian Air

Gepubliceerd op | Views: 182 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN) - Luchtvaartconcern International Airlines Group (IAG), het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, overweegt een overnamebod te doen op prijsvechter Norwegian Air. IAG heeft een belang opgebouwd in het Noorse concern van 4,6 procent en stelt dat een bod op het volledige bedrijf mogelijk is.

Ingewijden hadden eerder al aan persbureau Bloomberg gemeld dat IAG kijkt naar de Noorse luchtvaartmaatschappij. Met de mogelijke deal zou een bedrag zijn gemoeid van omgerekend in totaal circa 2,4 miljard euro. IAG stelde in een verklaring dat Norwegian Air een aantrekkelijke investering is, maar dat er op dit moment nog geen besluit is genomen of een overnamevoorstel wordt gedaan.

Door de Noorse budgetmaatschappij in te lijven kan IAG zijn marktaandeel verder versterken. Norwegian Air vliegt als prijsvechter onder meer op lange routes naar de Verenigde Staten en het Caribisch gebied.

IAG, ook moederconcern van Aer Lingus en Vueling, gaf aan dat door de minderheidsdeelneming in Norwegian Air een positie is ontstaan om onderhandelingen met de Noren aan te gaan. Norwegian Air heeft nog niet gereageerd op de toenadering van IAG. Op de beurs in Oslo schoot de koers van Norwegian Air na de berichten met 26 procent omhoog. Later werd de handel stilgelegd.