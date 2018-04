Philips werkt met Chinezen aan cloudsoftware

Gepubliceerd op | Views: 451 | Onderwerpen: China

AMSTERDAM (AFN) - Philips wil een nieuw softwareprogramma op de markt zetten waarmee radiologen op afstand medische scans kunnen onderzoeken. Het bedrijf in medische technologie werkt voor de ontwikkeling van dat programma, Shinefly, samen met Digital China Health.

Het cloudprogramma zal vooral in goede aarde vallen in China, verwacht Philips. Volgens het bedrijf in medische technologie groeit de vraag naar radiologisch onderzoek daar harder dan ziekenhuizen kunnen bijbenen. Met het nieuwe systeem zouden grotere en kleinere ziekenhuizen gemakkelijker kunnen samenwerken en kosten verlagen.

Philips maakt geen financiële details bekend over de samenwerking.