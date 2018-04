DSM koploper in AEX

Gepubliceerd op | Views: 833

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs bleef donderdag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers bleven voorzichtig door de dreiging van een mogelijke militaire aanval van de Verenigde Staten op Syrië. Op het Damrak was DSM in trek na een verhoging van de winstverwachting.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 545,32 punten. De MidKap zakte een fractie tot 789,50 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen bleven nagenoeg onveranderd.

DSM was koploper bij de hoofdfondsen met een plus van ruim 5 procent. Het speciaalchemiebedrijf schroefde zijn verwachting voor de winstgroei in 2018 op na een naar eigen zeggen zeer sterk eerste kwartaal. DSM profiteert onder meer van fors hogere vitamineprijzen. DSM rekent nu voor heel 2018 op een winststijging met circa een kwart.

Winst

In de MidKap stond bouwer BAM bovenaan met een winst van 0,9 procent. Grootste daler was roestvrijstaalmaker Aperam met een verlies van 1,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven bleef Fagron onveranderd. De toeleverancier aan apotheken heeft het eerste kwartaal afgesloten met een omzet van 109,1 miljoen euro. Daarmee waren de opbrengsten nagenoeg gelijk aan dezelfde periode een jaar eerder. RoodMicrotec steeg 7,6 procent op de lokale markt. De toeleverancier aan de chipindustrie verwacht dat de opbrengsten de komende jaren zullen blijven groeien. Ook zal het nettoresultaat de komende jaren positief zijn na het kleine verlies in 2017.

Nat

In Parijs zakte Carrefour 5 procent. Het Franse supermarktconcern heeft de afgelopen maanden last gehad van slecht weer. Onder meer de natste winter in Frankrijk in 60 jaar zorgde ervoor dat het niet echt opschoot met de plannen om de resultaten op te krikken. Man Group klom 5,5 procent in Londen. Het grootste hedgefonds ter wereld zag in het eerste kwartaal het vermogen onder beheer toenemen. In Zürich maakte Sulzer een koerssprong van 15 procent na het opheffen van de Amerikaanse sancties tegen het Zwitserse bedrijf.

De euro was 1,2365 dollar waard, tegen 1,2387 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef ongewijzigd op 66,82 dollar en Brentolie daalde 0,3 procent tot 71,85 dollar per vat.