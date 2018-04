ArcelorMittal wil aandelen in dollars tellen

Gepubliceerd op | Views: 1.784 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - Staalbedrijf ArcelorMittal wil dat de waarde van zijn aandelen in dollars wordt uitgedrukt. De in Luxemburg gevestigde, maar in Amsterdam genoteerde onderneming roept daarvoor op 16 mei een bijzondere aandeelhoudersvergadering bij elkaar. Voor omrekening wil de onderneming de officiële door de Europese Centrale Bank gepubliceerde wisselkoers rond vier uur 's middags een dag eerder hanteren.

De staalmaker hanteert nu nog een eurowaardering voor zijn aandelen, die ook in die munt worden verhandeld. Voor de rest van zijn financiële verslaglegging rekent ArcelorMittal echter in dollars.