NAZARETH (AFN) - Fagron heeft het eerste kwartaal van het jaar afgesloten met een omzet van 109,1 miljoen euro. Daarmee lagen de opbrengsten van de toeleverancier aan apotheken nagenoeg gelijk aan dezelfde periode een jaar eerder, maar dat kwam vrijwel geheel door negatieve wisselkoerseffecten.

Bij gelijkblijvende koersen zou de omzetgroei op eigen kracht bijna 7 procent bedragen. Topman Rafael Padilla sprak in een toelichting van een sterke prestatie. In Europa waren er nog wel wat problemen met beperkte beschikbaarheid van farmaceutische grondstoffen, maar deze kwestie is goeddeels opgelost en zal nauwelijks meer effect hebben in het lopende kwartaal.

In de Verenigde Staten, waar de bereidingsfaciliteit in Wichita nu een vol jaar operationeel is, heeft Fagron inmiddels een licentie ontvangen voor Californië. Dat is volgens het bedrijf de belangrijkste staat voor zijn steriele producten. De licentie voor de nog ontbrekende staten Indiana en North-Carolina worden later dit jaar verwacht. De recente overname van de Amerikaanse branchegenoot Humco zal volgens Fagron dit jaar al bijdragen aan de te verwachten winst- en omzetgroei voor heel 2018.

Groeipotentie

Padilla ziet voldoende groeipotentie in de Verenigde Staten. Dat land is veruit de grootste farmaceutische markt ter wereld. Op het gebied van steriele activiteiten heeft Fagron volgens de topman momenteel zo'n 10 tot 15 procent van de Amerikaanse markt in handen. Qua levering van grondstoffen, verpakkingen en andere zaken die apotheken nodig hebben om producten te bereiden is Fagron goed voor krap een kwart.

,,Hier valt zeker nog veel te winnen", legt Padilla uit. ,,Maar je hebt met zorgsystemen en dergelijke te maken. Het koste de nodige tijd en moeite om marktaandeel te winnen." Voor Noord-Amerika wil Padilla toe naar het ,,Zuid-Amerikaanse model", waarbij Fagron ook diensten, bijscholing en andere zaken levert om apotheken bij te staan.

Verder stelde Fagron dat er een schikking is bereikt met de voormalige eigenaren van JCB Laboratories. De betaling die wordt gedaan ligt volgens Fagron aanzienlijk lager dan een claim van 6 miljoen dollar die eerder werd gedaan. Financieel directeur Karin de Jong legt uit dat Fagron op een gegeven moment heeft besloten om te schikken, ook omdat een juridische procedure veel tijd en geld kan kosten.