Elliott stapt mogelijk naar Ondernemingskamer

AMSTERDAM (AFN) - Elliott Advisors dreigt naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam te stappen als verf- en chemieconcern AkzoNobel blijft weigeren om over de positie van president-commissaris Antony Burgmans een bijzondere aandeelhoudersvergadering uit te schrijven.

Dat meldde de investeerder woensdag in een verklaring.

Elliott is niet te spreken over de gang van zaken in de overnamestrijd rondom AkzoNobel. Het Amerikaanse PPG Industries wil Akzo inlijven, maar het bestuur en de raad van commissarissen houden die boot vakkundig af.

Het stoort Elliott, maar ook andere aandeelhouders, vooral dat er zelfs geen gesprek met PPG inzit. Volgens Akzo is de oproep van Elliott om over de positie van Burgmans te spreken tijdens een vergadering ,,onverantwoord, disproportioneel, schadelijk en niet in het belang van de vennootschap".

Elliott vindt de verklaring op zijn beurt onverklaarbaar en wijst op het wettelijke recht van aandeelhouders om agendapunten aan te dragen. Het sluit daarom juridische stappen vanwege de beslissing van Akzo niet uit.