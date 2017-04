Vlakke AEX in ban van overnamenieuws

Gepubliceerd op | Views: 507

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam liet woensdagmiddag nauwelijks beweging zien. Ook elders in Europa kwamen de belangrijkste beursgraadmeters nauwelijks van hun plek. Beleggers op het Damrak verwerkten onder meer nieuws in de overnamestrijd om AkzoNobel en een bod op bottelaar Refresco.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,1 procent hoger op 518,99 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 749,79 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,2 procent. Londen noteerde 0,1 procent lager.

Een groep aandeelhouders onder aanvoering van Elliott Advisors wil af van president-commissaris Antony Burgmans Het bedrijf is bereid na te denken over het verzoek tot een speciale vergadering, maar liet weten dat het ontslag van Burgmans niet op de agenda wordt gezet. Elliott is ontevreden over het afwijzen van het overnamebod van het Amerikaanse PPG op AkzoNobel en neemt het Burgmans kwalijk dat hij zelfs niet met PPG in gesprek wil gaan. Het aandeel noteerde ondertussen vlak.

Randstad

De kopgroep in de AEX werd aangevoerd door uitzender Randstad en tankopslagbedrijf Vopak, die tot 2,4 procent stegen. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een min van 2,7 procent.

Bij de middelgrote fondsen sprong frisdrankproducent Refresco 8,7 procent omhoog. Het bedrijf liet weten een ongevraagd bod van investeringsmaatschappij PAI ter waarde van 1,4 miljard euro af te slaan. Ook zag Refresco geen basis voor onderhandelingen.

TomTom

Ook TomTom (plus 2,9 procent) deed het goed bij de middelgrote fondsen dankzij een adviesverhoging voor het navigatiebedrijf door Kepler Cheuvreux. Bodemonderzoeker Fugro bungelde onderaan de MidKap met een min van bijna 5 procent onder druk van een adviesverlaging door ING.

In Frankfurt was sportartikelenproducent Puma een positieve uitschieter met een koerswinst van 7,8 procent. Puma verhoogde zijn verwachtingen voor de omzet en winst in het gehele jaar. Het Duitse autoconcern Daimler won 0,8 procent in Frankfurt na bekendmaking van kwartaalcijfers.

De euro noteerde 1,0609 dollar, tegen 1,0623 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 53,55 dollar en Brent won 0,3 procent tot 56,36 dollar per vat.