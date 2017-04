'AkzoNobel weer in schijnwerpers op Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.131

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam gaat woensdag naar verwachting licht hoger beginnen. AkzoNobel staat in de belangstelling omdat een groep aandeelhouders onder aanvoering van Elliott Advisors af wil van president-commissaris Antony Burgmans. Verder werd bekend dat John de Mol zijn overnamestrijd rond Telegraaf Media Groep (TMG) niet opgeeft.

De aandeelhouders willen dat Akzo een buitengewone vergadering houdt over Burgmans. Het bedrijf zal het verzoek in overweging nemen, maar liet weten dat de commissarissen volledig achter Burgmans staan en dat zijn ontslag niet op de agenda wordt gezet. Elliott is erg kritisch over het afwijzen van het overnamebod van het Amerikaanse PPG en neemt het Burgmans kwalijk dat hij zelfs niet met PPG in gesprek wil gaan.

Talpa, het bedrijf van De Mol, zal uiterlijk 17 april een biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De geboden prijs blijft 6,50 euro per aandeel. De Mol is in een strijd verwikkeld rond TMG met het Vlaamse Mediahuis en grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek. Hoewel hun bod 50 cent per aandeel lager is dan dat van Talpa, beschikken die partijen al over een kleine 60 procent van TMG. De Mol bezit bijna 29 procent.

Favorietenlijst

De koers van bodemonderzoeker Fugro kan mogelijk bewegen op een advieswijziging door ING. De bank verlaagde het advies van buy naar reduce. Het aandeel wordt ook van de favorietenlijst voor aandelen in de Benelux van ING gehaald. Kepler Cheuvreux verhoogde juist zijn advies voor navigatiebedrijf TomTom, van hold naar buy.

Verder kondigde vastgoedinvesteerder Vastned aan dat de verkoop van de Turkse portefeuille is afgerond en dat er voor maximaal 50 miljoen euro aan eigen aandelen zal worden ingekocht.

Licht omlaag

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag licht omlaag door de spanningen rond Syrië en Noord-Korea. De hoofdindex daalde 0,2 procent op 518,40 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 747,55 punten. Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent, Londen kreeg er 0,2 procent bij. De beurzen in New York eindigden vlak tot licht lager.

De euro noteerde voorbeurs 1,0613 dollar, tegen 1,0623 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 53,47 dollar en Brent won 0,2 procent tot 56,32 dollar.