Aandeelhouders verklaren AkzoNobel de oorlog

AMSTERDAM (AFN) - AkzoNobel heeft het aan de stok met een groep aandeelhouders onder aanvoering van Elliott Advisors. Zij willen dat president-commissaris Antony Burgmans wordt weggestuurd en hebben het verf- en chemieconcern opgeroepen daarvoor een buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Elliot is verbolgen over de resolute afwijzing door AkzoNobel van een overnamebod van zijn Amerikaanse branchegenoot PPG Industries. De investeerder neemt het met name Burgmans kwalijk dat hij zelfs niet met de Amerikanen in gesprek wil gaan. Zijn houding is volgens de firma ,,onbegrijpelijk''.

In een dinsdag gepubliceerde brief zegt Elliott te spreken namens aandeelhouders met een gezamenlijk belang van meer dan 10 procent. Dat zou voldoende zijn om een extra aandeelhoudersvergadering te kunnen afdwingen. Als die er niet komt, volgen juridische stappen.

Vraagtekens

AkzoNobel liet weten dat de raad van commissarissen volledig achter Burgmans staat en zijn ontslag niet op de agenda zal zetten van een aandeelhoudersvergadering. Het verfbedrijf plaatst vraagtekens bij de intenties van Elliott, dat mogelijk koersgevoelige informatie over zijn verzoek achter gesloten deuren zou hebben besproken met PPG.

AkzoNobel heeft de kwestie aangekaart bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast roept het bedrijf Elliott op helderheid te verschaffen over zijn relatie met PPG, en te vertellen hoe lang de twee partijen al contact hebben. Elliott is sinds december 2016 aandeelhouder van AkzoNobel, dat kort daarna het eerste overnamevoorstel van PPG op de mat zag ploffen.

Afsplitsing

Zelf wil AkzoNobel de markt volgende week bijpraten over zijn toekomstplannen. Het bedrijf liet eerder weten een afsplitsing van zijn chemietak te overwegen. De opbrengst daarvan zou kunnen worden gebruikt om de aandeelhouders te belonen, maar ook voor overnames ter versterking van de verfactiviteiten.

AkzoNobel herhaalde dat het geen heil ziet in een dialoog met PPG. Geen van de twee overnamevoorstellen die de Amerikanen tot dusver op tafel hebben gelegd, weerspiegelt de werkelijke waarde van het bedrijf, of gaat afdoende in op zorgen op het gebied van onder meer mededinging, werkgelegenheid en duurzaamheid.