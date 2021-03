'Aantal Chinese techbedrijven bedreigt veiligheid VS'

Inderdaad... want, de chinezen hebben niet eens het fatsoen om een apart eiland voor te bouwen om al die mensen in gevangenschap te houden! Neem nou eens een voorbeeld aan Australie met de Nauru and Manus Island. Dat zijn tenminste mooie oorden waar mensenrechten volop in de zon kan worden gerespecteerd.



Dan nog te zwijgen over Guantanamo Bay... de naam zegt het al he? Is een baai... mooi hoor.



Nee, dan is China best naar - om het zo lokaal te bouwen. Ze hebben nog veel te leren over mensenrechten... en het goed benutten van eilanden op zee.