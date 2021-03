'Nieuwe Mini vanaf 2030 alleen nog elektrisch'

MÜNCHEN (ANP) - Automaker BMW gaat zijn merk Mini vanaf 2030 alleen nog maar met een elektromotor uitrusten. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Daarmee zet de Duitse automaker verder in op het elektrificeren van zijn modellen.

In 2025 moet de laatste variant van het iconische Britse merk met een verbrandingsmotor de fabriek verlaten. Tegen 2027 zou de helft van alle Mini's die worden verkocht elektrisch zijn, aldus de bronnen. Vanaf 2030 zal Mini dan alleen nog elektrische voertuigen produceren.

BMW-baas Oliver Zipse zou de plannen op 17 maart samen met het jaarverslag uit de doeken willen doen. Het Duitse tijdschrift Spiegel berichtte als eerste over de plannen van de fabrikant. Een woordvoerder van BMW weigerde commentaar te geven.

Tesla

Mini volgt merken als Jaguar en Volvo met zijn plannen om het aanbod volledig elektrisch te maken. De grote waarderingen van bedrijven die elektrische auto's maken zoals Tesla en de steeds strengere emissieregelgeving hebben de wereldwijde verschuiving naar elektrische voertuigen versneld.

Mini's beslissing om volledig elektrisch te gaan zal het waarschijnlijk in steden goed doen. Daar zijn maatregelen erop gericht de uitstoot van auto's met een verbrandingsmotor te beperken. Er gaan ook geluiden op om vervuilende auto's in zijn geheel uit steden te weren.

BMW maakt zijn Mini's momenteel nog in het Limburgse Born, maar daar stopt het na 2023 mee. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland rollen nog Mini's van de band. De fabrikant is van plan om vanaf 2023 met een partner Mini's in China te produceren.