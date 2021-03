Investeerders stapten in crisisjaar 2020 massaal in woningen

Ik gun iedereen zijn eigen bult bakstenen, maar het is alsof het kopen van een woning een verworven recht is. Kun je het niet betalen dan ligt het dus aan een ander.



In dezelfde lijn zou, bij wijze van spreken, het volgende kunnen liggen ... Veel bedrijven worden overgenomen door buitenlandse investeerders. Startende beleggers kunnen op dit moment steeds minder aandelen voor hetzelfde geld kopen. De koersen van veel aandelen zijn de laatste jaren immers fors gestegen. Startende beleggers zouden een discount op de koersen moeten krijgen om toch een groter aantal aandelen te kunnen kopen.