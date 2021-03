Techsector weer onderuit op Wall Street

En wat is er met de dow jones elke dag gaande.

Elke dag maar groen, niets en niets mag dalen daar.

Bankiers te vriend houden.

Fromo elke dag , waanzin, lichting is dat om short pest te doen.



Zelfde effect als in 2000 met de internet hype. nu met Cornoa hype. Al ruim 18 maand up in de us fruts.

1 jaar lang al groen daar.