Webwinkel Kijkshop.nl uit de lucht

DEN HAAG (ANP) - Webwinkel Kijkshop.nl is niet meer te bereiken. Het bedrijf zegt vanwege de "onstuimige groei" vorig jaar niet in staat te zijn om de bedrijfsactiviteiten te continueren, zo valt te lezen. Naar verluidt kampt het bedrijf met financiële problemen en zijn er veel klachten over de leveringen.

Op de website Kijkshop.nl staat dat het bedrijf op dit moment in overleg is met betrokken partijen om tot een oplossing te komen. "Wij verwachten hier op korte termijn meer duidelijkheid over te kunnen geven."

Kijkshop.nl keerde eind 2019 terug als webshop nadat de fysieke keten twee jaar eerder failliet ging. Eigenaar Konrad van den Bosch kocht de naam Kijkshop na de sluiting van de laatste winkels, bekend om de afgesloten glazen vitrines waarin de koopwaar was uitgestald.

Ook bij webwinkel Directsale.nl, die van dezelfde eigenaar is, staat dezelfde boodschap als op de website van Kijkshop.nl vermeld.