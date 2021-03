'1 op de 200 nieuwe vrachtwagens in Europa elektrisch'

BRUSSEL (ANP) - Van alle nieuwe vrachtwagens die vorig jaar in de Europese Unie op kenteken zijn gezet, was maar een half procent elektrisch. Dat komt neer op 1 op de 200 nieuwe trucks. Dat meldt de Europese branchevereniging van auto- en vrachtwagenfabrikanten ACEA. De overgrote meerderheid van de vrachtwagens die verkocht werden, had nog altijd een dieselmotor. Redenen voor de langzame opkomst van elektrische vrachtwagens geeft de vereniging niet.

Meer dan 90 procent van de in totaal 1059 elektrische vrachtwagens werd in drie landen verkocht: Duitsland, Roemenië en Nederland. In twaalf EU-landen kwam er niet één elektrische vrachtwagen bij. Het aantal nieuwe elektrische vrachtwagens dat vorig jaar voor het eerst de weg op ging lag wel een stuk hoger dan de 745 die in 2019 op kenteken werden gezet.

Behalve volledige elektrische vrachtwagens slaan ook hybride vrachtwagens nog maar langzaam aan. Die zijn goed voor 0,1 procent van de markt. Alternatieve brandstoffen, in de meeste gevallen is dat gas, behaalden 2,9 procent van de markt.

Diesel had een marktaandeel van 96,4 procent in de Europese Unie. Benzine was goed voor 0,1 procent.